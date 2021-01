In Ingolstadt Diebestour endet auf der Polizeidienststelle – da will ein 60-Jähriger dann noch Kopierpapier klauen

Ein 60-Jähriger aus dem Raum München wurde am Donnerstag, 22. Januar, 14.20 Uhr, bei einem Ladendiebstahl erwischt.

Ingolstadt. Auffällig wurde der Mann, da er zuvor in einem Lebensmitteldiscounter eine Flasche Schnaps trank und selbige anschließend auf mehrere Gegenstände entleerte, die dadurch nicht mehr veräußert werden konnten. Durch die hinzugerufene Streifenbesatzung wurde festgestellt, dass der 60-Jährige zuvor eine Diebestour durch mehrere Geschäfte machte und offensichtlich Gegenstände ohne Sinn und Verstand stahl. So wurden unter anderem nicht nur Lebensmittel konsumiert oder gestohlen, sondern auch Damen- und Herrenbekleidung sowie Alltagsgegenstände entwendet. Dies ging so weit, dass der Münchner sogar im Beisein der Beamten noch Kopierpapier auf der Polizeidienststelle heimlich an sich nehmen wollte. Der angerichtete Schaden kann abschließend noch nicht benannt werden, da die Diebstähle erst ausermittelt werden müssen. Er beläuft sich vermutlich jedoch auf mehrere hundert Euro.