Einsatz am Dienstag Pkw-Lenkerin bei Unfall auf der A93 leicht verletzt

Foto: Feuerwehr Langquaid

Fast täglich werden zurzeit die Feuerwehren des Landkreises Kelheim auf die A93 gerufen. Am Dienstag, 19. Januar, am späten Nachmittag war die Feuerwehr Langquaid wieder an der Reihe.