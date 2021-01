Zeugen gesucht Unbekannter fährt am Auwaldsee auf Pkw auf und entfernt sich anschließend

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 12. Januar, gegen 11 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw die Straße Am Auwaldsee in Ingolstadt. An einem Parkplatz bog er nach rechts in diesen ein. Als er hierzu seine Geschwindigkeit verringerte, merkte er einen Anstoß. Ein Unbekannter war mit seinem Pkw hinten aufgefahren.