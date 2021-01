Zeugen gesucht Fahrradfahrerin wird angegangen und beleidigt

Foto: 123rf.com

Eine 45-jährige Ingolstädterin war am Samstag, 10. Januar, gegen 9.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad entlang der Donaulände in Ingolstadt unterwegs. Unterhalb der Glacisbrücke stellte sich ihr ein Mann in den Weg, beleidigte die Frau und ging diese an. Der Täter konnte noch vor Ort durch die Polizei gestellt werden.