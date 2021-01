Schnee und Glätte 19-Jährige kommt mit Pkw bei nicht angepasster Geschwindigkeit im Graben zum Stehen

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 6. Januar, gegen 14.45 Uhr, fuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin von Weltenburg in Richtung Kelheim auf der Staatsstraße 2233. In einer Linkskurve geriet die Pkw-Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit erst rechts in den Straßengraben, sie drehte sich anschließend mit ihrem Fahrzeug und kam dann in Fahrtrichtung Weltenburg im Graben zum Stillstand.