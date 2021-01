Unfall auf der A9 Trotz Schneefalls mit Sommerreifen unterwegs

Am Mittwoch, 6. Januar, um 20.30 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Ingolstadt die Autobahn A9 in Richtung Nürnberg mit ihrem Pkw. Auf Höhe Baar-Ebenhausen befuhr sie den mittleren Fahrstreifen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse in Kombination mit nicht vorschriftsmäßiger Bereifung kam sie ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihren Pkw.