In Gewahrsam genommen 32-jähriger Alkoholdieb muss ausgenüchtert werden

Am Dienstag, 5. Januar, gegen 22.25 Uhr, entwendete ein 32-jähriger Rumäne in einer Tankstelle eine Flasche Jack Daniels im Wert von 49,99 Euro. Anschließend flüchtete er mit einem Kleintransporter.

Neustadt an der Donau. Im Rahmen der Fahndung konnte gegen 23.30 Uhr in der Innenstadt der abgestellte Kleintransporter festgestellt werden. In einem nahe gelegenen Haus konnte zwei Personen angetroffen werden, auf die die Personenbeschreibung passte.

Auf dem Tisch stand eine halbvolle Jack-Daniels-Flasche. Die Flasche wurde sichergestellt. Der 32-Jährige wurde bei der Personalienfeststellung immer aggressiver. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Er durfte die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.