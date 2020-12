Bei Kinding Polizisten retten Hund aus der Altmühl

Foto: Marcel A Mayer

Besorgte Spaziergänger teilten der Polizeidienststelle in Beilngries am Samstag, 26. Dezember, 10 Uhr, einen Hund mit, der sich im Gestrüpp direkt an der Altmühl verfangen hatte. Vor Ort konnte der Hund unterhalb einer sieben Meter breiten Hecke zur Altmühl hin festgestellt werden.