Leicht verletzt Unfall in Langquaid – 68-Jährige zwischen Einkaufswagen und ihrem Pkw eingeklemmt

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 14.30 Uhr, parkte ein 42-jähriger Landkreisbewohner mit seinem Pkw in Langquaid am Parkplatz eines Supermarktes in der Lenbachstraße aus. Hierzu musste er rückwärts aus der Parklücke rangieren, übersah dabei jedoch eine 68-Jährige, die gerade im Begriff war, Einkäufe aus dem Einkaufswagen in ihren Pkw zu laden.