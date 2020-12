Im Zeitraum vom Samstag bis Montag, 19. bis 21. Dezember, wurde in Mauern versucht, in einen Bauwagen einzubrechen, dabei entstand Sachschaden.

Neustadt an der Donau. Im Zeitraum vom Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 14.15 Uhr, wurde in Mauern bei Neustadt an er Donau im Oberfeldweg versucht, in einen Bauwagen einzubrechen, der Täter scheiterte an der Türe und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Hinweise zum Einbruchsversuch nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter 09441/ 5042-0 entgegen.