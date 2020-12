Die Polizei ermittelt Vandalismus in Reichertshofen – Jugendlichen wüten in Lagerhalle

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Einem Spaziergänger fielen am Donnerstag, 17. Dezember, gegen 13.30 Uhr, an einer Lagerhalle zwischen dem Gewerbegebiet an der Neuburger Straße und der Bahnlinie zwei Jugendliche auf. Diese hätten gezündelt und ein Fenster eingeschlagen. Der Spaziergänger verständigte deswegen die Polizei.