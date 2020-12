Auf der A9 Fahrstreifen gewechselt und Unfall gebaut – die Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 16. Dezember, gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger aus Ingolstadt zusammen mit seinem 44-jährigen Beifahrer die A9 in Richtung München auf dem rechten Fahrstreifen mit seinem VW Transporter. Auf Höhe des Autobahndreiecks Holledau wechselte der vor ihm fahrende Pkw nach rechts auf den Fahrstreifen, der auf die A93 in Richtung Regensburg überleitet.