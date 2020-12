Unfall in Kelheim Beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet

Am Dienstagvormittag, 15. Dezember, ereignete sich in Kelheim ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Kelheim. Gegen 9.45 Uhr befuhr ein 20-jähriger italienischer Staatsbürger mit seinen Pkw die Alleesstraße in Kelheim und wollte nach rechts in die Riedenburger Straße abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden bevorrechtigten 25-jährigen Pkw-Fahrer, es kam zum Verkehrsunfall. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt, allerdings wurde an beiden Fahrzeugen die linke bzw. rechte Seite beschädigt, insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. Beim 20-jährigen Unfallverursacher wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.