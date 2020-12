Hausverbot erteilt Zwei 13-Jährige klauen künstliche Fingernägel

Am Montagnachmittag, 14. Dezember, gegen 15.45 Uhr, begaben sich zwei Schülerinnen im Alter von 13 Jahren in eine Drogerie im Ingolstädter Norden. Dort steckten sie künstliche Fingernägel in ihre Jackentaschen.