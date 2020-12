60.000 Euro Schaden Mehrere Personen, darunter ein dreijähriges Kind, bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 76-jähriger Ingolstädter befuhr am Samstag, 12. Dezember, gegen 17.15 Uhr, mit seinem Pkw die Kreisstraße EI8 von Buxheim kommend in Richtung Staatstraße 2214. An der Einmündung zur Staatsstraße 2214 bei Gabel missachtete er aus ungeklärter Ursache das dortige Stoppschild und fuhr in den Einmündungsbereich ein.