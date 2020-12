Zeugen gesucht Unfall an der Anschlussstelle Lenting zur A9 – beide Unfallbeteiligten hatten angeblich Grün

Foto: 123rf.com

Am Montag, 7. Dezember, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Ingolstadt bei Lenting die Staatsstraße 2335 von Kösching kommend in westlicher Richtung mit seinem Pkw. Ihm entgegen fuhr ein 56-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Pkw. Dieser wollte an der Anschlussstelle zur Autobahn A9 nach links abbiegen, um auf die A9 in Richtung Nürnberg aufzufahren.