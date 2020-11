Unfall in Neustadt Fahrer eines Kleintransporters übersieht beim Rangieren einen Fußgänger

Bereits am Mittwochnachmittag, 25. November, übersah in Neustadt an der Donau der Fahrer eines Kleintransporters beim Rangieren einen 76-jährigen Fußgänger, der hinter seinem Fahrzeug die Straße überquerte.