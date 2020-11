Sauerei Tierinnereien am Ufer eines Sees bei Geisenfeld illegal entsorgt

Foto: 123rf.com

Ein Mitarbeiter des Bauhofs Reichertshofen entdeckte am Dienstag, 24. November, in Reichertshofen am Ufer eines Teichs nahe der Dieselstraße eine ungewöhnliche Unratablagerung.