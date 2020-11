Die Polizei ermittelt Gewächshaus in Ingolstadt abgebrannt

In den Vormittagsstunden des Sonntags, 22. November, 7.05 Uhr, geriet im Ingolstädter Ortsteil Spitalhof ein Gewächshaus in Brand.

Ingolstadt. Der Brand entstand vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an Heizdrähten. Das in Vollbrand stehende Gewächshaus konnte durch die Berufsfeuerwehr Ingolstadt sowie die Ortswehren Hundszell und Haunwöhr vollständig gelöscht werden. Das angrenzende Wohnhaus wurde aufgrund der hohen Temperaturen ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen.