Einsatz am Sonntag Feuerwehr muss Zimmerbrand in Vohburg an der Donau löschen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com Sonntagfrüh, 11. November, 7 Uhr, wurde durch die Integrierte Leitstelle Ingolstadt ein Zimmerbrand in Vohburg an der Donau mitgeteilt. Vohburg. Bei Eintreffen der Streife war der Brandherd in der Küche durch die Feuerwehr Vohburg bereits abgelöscht. Nach ersten Vermutungen könnte möglicherweise eine elektrostatische Entladung der Metallarmatur der Küchenzeile für den Ausbruch des Brandes ursächlich sein. Der Sachschaden dürfte knapp im fünfstelligen Bereich liegen. Personen kamen nicht zu Schaden.