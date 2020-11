Anzeige folgt Vorfahrt beim Abfahren der Autobahn missachtet – glücklicherweise niemand verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 19. November, gegen 11 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger aus Regenstauf an der Anschlussstelle Mainburg auf der Autobahn A93 ab und wollte nach links auf die Staatsstraße 2049 in Richtung Mainburg einbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 71-Jährigen aus dem Bereich Wolnzach.