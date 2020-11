Am Einkaufswagen vergessen Ehrliche Finderin gibt Handtasche mit 1.400 Euro Bargeld ab

Foto: 123rf.com

Am Mittwochabend, 18. November, um 18.35 Uhr, ließ eine 43-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt ihre Handtasche am Einkaufswagen hängen, als sie diesen nach erfolgtem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in Gaimersheim wieder zurück in das Abstellhäuschen stellte.