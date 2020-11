Rund zwei Promille Betrunkener randaliert auf Straße in Großmehring

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 17. November, um 16.40 Uhr, bekam die Polizeiinspektion Ingolstadt eine Mitteilung über einen jungen Mann, der in der Regensburger Straße in Großmehring einen Pkw beschädigte.