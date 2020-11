Zeugen gesucht Zwei Unfallfluchten und circa 7.500 Euro Sachschaden

Foto: 123rf.com

Am Montag, 16. November, gegen 11.15 Uhr, parkte ein 20-Jähriger aus Eichstätt in Ingolstadt seinen Transporter in der Scheinerstraße auf Höhe der Hausnummer 138 am Fahrbahnrand. Zeitgleich parkte ein 63-Jähriger aus Ingolstadt sein Wohnmobil etwa 50 Meter weiter. Circa eine Viertelstunde später bemerkte der 20-Jährige, dass sein Transporter an der rechten Fahrzeugseite und am rechten Außenspiegel angefahren worden war. Zudem war das Wohnmobil des 63-Jährigen am linken Außenspiegel beschädigt worden.