Gefährlicher Eingriff 15-Jähriger „beschießt“ Pkw mit Faschingspistole

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Pkw am Sonntagabend, 15. November, um 18.45 Uhr, die Preysingstraße in Wolnzach. Als er an einer Gruppe Jugendlicher vorbeifuhr, war er der Meinung, dass sein Fahrzeug aus der Gruppe heraus mit einer Softair-Waffe beschossen worden sei, da er einen Schuss wahrnahm.