Berufsfeuerwehr München Hubschrauberlandung auf der Theresienwiese

Foto: Berufsfeuerwehr München

Wie so oft ist es auch am Montag, 16. November, um 9.40 Uhr, wieder zu einer Hubschrauberlandung auf der Theresienwiese in München gekommen. Manch Münchner hat sich bestimmt schon die Frage gestellt, was wohl passiert ist, wenn plötzlich mitten auf der leeren Festwiese Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr mit Blaulicht auffahren und anschließend ein Hubschrauber landet.