Polizei sucht Zeugen Vandalismus am Bahnhof Augsburg-Oberhausen

Foto: Bundespolizei

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. auf 15. November, am Bahnhof Augsburg-Oberhausen einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro angerichtet. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.