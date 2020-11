Hinweise erbeten Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer – Verursacher flüchtet

Am Samstagabend, 14. November, gegen 20.15 Uhr, überquerte ein 36-jähriger Büroangestellter in Ingolstadt aus der Ettinger Straße kommend mit seinem Fahrrad bei Grünlicht die Nördliche Ringstraße. Zur gleichen Zeit bog nach Angaben des Radfahrers ein ebenfalls aus der Ettinger Straße kommender Audi TT nach rechts in die Nördliche Ringstraße ab. Hierbei kam es dann zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Radfahrer, woraufhin der Radfahrer zu Boden stürzte.