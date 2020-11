Körperverletzung Streit in Saal an der Donau endet mit Kopfplatzwunde

Am Samstag, 14. November, um 22.30 Uhr, kam es zwischen zwei Männern in Saal an der Donau im Alter von 20 und 30 Jahren zu einem verbalen Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug der 30-Jährige dem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.