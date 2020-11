Busfahrer ruft Polizei Belästigung im Bus – 24-Jähriger ohne Maske sucht Nähe zu einer Frau

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 12. November, um 18.50 Uhr, befand sich in der Harderstraße in Ingolstadt ein 24-jähriger Asylbewerber in einem Linienbus der INVG und belästigte dort einen weiblichen Fahrgast.