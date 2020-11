15.000 Euro Schaden Nach Fahrfehler einer 35-Jährigen – mehrere Fahrzeuge werden beschädigt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 11. November, um 15.20 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau aus Schierling die Autobahn A93 zwischen den Anschlussstellen Bad Abbach und Saalhaupt in Richtung München. Beim Überholen eines anderen Fahrzeuges touchierte sie die Mittelleitplanke und kollidierte mit einem hölzernen Schneepfosten, der dabei abbrach, auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und in der Windschutzscheibe eines dort fahrenden Lkws landete.