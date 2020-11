Erfolglos Räuberischer Ladendieb versucht mit Parfüm im Wert von 400 Euro zu fliehen

Foto: 123rf.com

Am Montag, 9. November, gegen 15.25 Uhr, entwendete ein 51-jähriger Mann aus einem Drogeriemarkt in Abensberg mehrere hochwertige Parfümflaschen, indem er diese in einer mitgebrachten Tasche verstaute. Nachdem beim Verlassen des Marktes die Alarmanlage anschlug, wurde der Dieb von einer Mitarbeiterin der Drogerie angesprochen.