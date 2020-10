Unfall in Ingolstadt Unbeleuchtetes Fahrrad übersehen – eine Person schwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 29. Oktober, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger aus Ingolstadt die Ringlerstraße in Ingolstadt in Richtung Innenstadt. An einem Fußgängerüberweg wollte eine 50-Jährige aus Ingolstadt die Straße auf ihrem Fahrrad fahrend überqueren.