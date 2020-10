38.000 Euro Schaden Nässeunfall verursacht hohen Sachschaden und Stau auf der A9 – eine Person leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 29. Oktober, um 7.30 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Dachau die Autobahn A9 bei Denkendorf in Fahrtrichtung Nürnberg auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe Denkendorf verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und prallte dadurch in einen Kleinlaster und in einen Sattelzug.