Verfahren eingeleitet Deutlicher Marihuanageruch bei Personenkontrolle in Neustadt

Am Mittwoch, 28. Oktober, gegen 23.30 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Kelheim einen 33-jährigen Mann in der Bahnhofstraße in Neustadt. Von dem polizeilichen Gegenüber ging ein deutlich wahrnehmbarer Marihuanageruch aus.