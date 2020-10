Zwei Anzeigen Unvorsichtiger Ladendieb überführt – Preisschild hing noch an der Jacke

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 28. Oktober, um 16 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidium Oberbayern Nord eine Mitteilung über einen männlichen Ladendieb in einem Verbrauchermarkt im Einkaufszentrum Westpark in Ingolstadt.