In der Zeit von Montag, 26. Oktober, 12 Uhr, bis Dienstag, 27. Oktober, 12.30 Uhr, wurde ein schwarzer Nissan, der im Perkaer Weg in Siegenburg geparkt war, im Bereich der hinteren rechten Türe von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren.

Siegenburg. Der Schaden beträgt circa 1.500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mainburg unter der Telefonnummer 08751/ 86330.

Außerdem wurde ein grauer Mercedes C180, der im Bereich Abensblick am Dienstag, 27. Oktober, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr, abgestellt war, hinten rechts angefahren. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerkannt. Der Schaden am Mercedes beträgt circa 500 Euro.