Tragisch Zwei Tote bei Unfall auf der B300 bei Schrobenhausen

Foto: Joanna Jablonska/123rf.com

Auf der B300 bei Schrobenhausen kam es am Dienstagabend, 27. Oktober, gegen 17.45 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei Personen noch an der Unfallstelle an ihren tödlichen Verletzungen verstarben.