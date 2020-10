Festnahme in Ingolstadt Ladendieb landet in Haft

Foto: 123rf.com

Am Montagmittag, 26. Oktober, 12 Uhr, konnte eine Mitarbeiterin eines Drogeriegeschäfts in der Ludwigstraße in Ingolstadt einen 22-Jährigen beobachten, wie dieser ein hochwertiges Parfüm entwendete.