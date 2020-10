Beim Ausparken Kollision mit Radfahrerin – Frau stürzt vom Rad und verletzt sich leicht

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 26. Oktober, um 11.30 Uhr, übersah eine 65-jährige Frau aus Siegenburg beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Otto-Schmidmayer-Straße in Siegenburg eine Radfahrerin, die in dem Moment hinter ihrem Fahrzeug vorbei fuhr.