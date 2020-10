Verfahren folgt E-Scooter-Fahrer mit 1,8 Promille beleidigt Polizeibeamte

Foto: 123rf.com

Eine Streifenbesatzung wurde am Sonntag, 25. Oktober, um 2.45 Uhr, in Ingolstadt auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der in Schlangenlinien auf der Manchinger Straße stadteinwärts fuhr. Der 19-jährige Ingolstädter zeigte zudem in Richtung der Streifenbesatzung eine beleidigende Geste.