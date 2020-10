Senior betroffen Die Kelheimer Polizei warnt vor Callcenter-Betrügern

Foto: HighwayStarz/123rf.com

Einem 71-jährigen Mann wurde am Telefon vorgegaukelt, dass er knapp 70.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Um an den Gewinn zu kommen, solle er vorab die anfallenden Notar- und Geldtransferkosten in Höhe von 700 Euro per Google-Play-Karten begleichen.