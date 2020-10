Zeugen gesucht Verkehrsunfall in Beilngries – überholender Pkw touchiert Sattelzug und Auto einer Fahranfängerin

Foto: 123rf.com

Am Montag, 19. Oktober, gegen 14.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Beilngrieser Ortsteil Kottingwörth. Eine 18-jährige Frau bog mit ihrem Pkw von der Dietfurter Straße aus nach rechts in die Staatsstraße 2230 in Richtung Töging ab. Zur selben Zeit näherte sich ein Sattelzug aus Richtung Töging.