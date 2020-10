Auch im Landkreis Kelheim aktiv Gesuchter Wohnungseinbrecher bei der Einreise nach Ungarn festgenommen

Am Samstag, 3. Oktober, wurde am serbisch-ungarischen Grenzübergang Tompa ein seit Februar 2018 gesuchter mazedonischer Serieneinbrecher festgenommen.

Landkreis Kelheim. Der 44-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, für eine Serie von Wohnungseinbrüchen zwischen März 2015 bis Januar 2020 im Raum Landshut, Neustadt an der Donau, Kelheim, Ingolstadt und Pfaffenhofen an der Ilm, verantwortlich zu sein. Bei den verübten Einbrüchen wurde Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 30.000 Euro erbeutet, der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro beziffert.

DNA-Spuren führten auf die Spur des Mazedoniers

Im Laufe der umfangreichen polizeilichen Ermittlungen stellte sich aufgrund der an den Tatorten gesicherten DNA-Spuren heraus, dass es sich bei den Einbrüchen um ein und denselben Täter handelte. In Zusammenarbeit mit Interpol Bern, dem BLKA München und dem Institut für Rechtsmedizin an der Universität Erlangen-Nürnberg konnte das zunächst

unbekannte DNA- Muster schließlich dem 44-jährigen Mazedonier zweifelsfrei zugeordnet werden. Letztendlich führte die sorgfältige und akribische Tatortarbeit der Beamten vor Ort zum Erfolg. Nur so konnten die Ermittler der Kriminalpolizei Landshut die gesicherten Spuren zweifelsfrei zuordnen, zusammenführen und den Einbrecher schließlich identifizieren.

Polizeibeamten mit Schraubenzieher bedroht

Die Einbruchserie endete zunächst Anfang Februar 2018, nachdem der Tatverdächtige versuchte, in ein Einfamilienhaus in Ergolding einzubrechen. Nachdem ein Zivilbeamter der Landshuter Polizei den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes stellte, ging dieser mit einem Schraubenzieher auf den Beamten los und drohte damit, ihn umzubringen. Der Mann konnte zunächst unerkannt flüchten, allerdings wurde auf dem zurückgelassenen Schraubenzieher eine DNA- Spur gesichert, die identisch mit dem bisher unbekannten männlichen DNA- Muster ist, welches zu diesem Zeitpunkt bereits an mehreren Tatorten von Wohnungseinbrüchen im gesamten Bundesgebiet und der Schweiz festgestellt worden war.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten dem Tatverdächtigen zahlreiche weitere Taten im Zuständigkeitsbereich der KPI Landshut und KPI Ingolstadt zugeordnet werden.

24 Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Häuser und Wohnungen

17. März 2015, Münchsmünster,Einbruchsversuch in Einfamilienhaus, 300 Euro Sachschaden

November 2017, Furth, Einbruch in Einfamilienhaus, 2.000 Euro Sachschaden

7. November 2017,Altdorf, Einbruch in Mehrfamilienhaus, Beuteschaden 300 Euro

7. November 2017, Altdorf, Einbruch in Mehrfamilienhaus, Beuteschaden 1.650 Euro, Sachschaden 608 Euro

9. November 2017, Neustadt an der Donau, Einbruch in Mehrfamilienhaus, Beuteschaden 3.600 Euro, Sachschaden 500 Euro

4. Dezember 2017, Hepberg, Einbruch in Mehrfamilienhaus, Beuteschaden 2.100 Euro, Sachschaden 600 Euro

16./17. Dezember 2017, Ingolstadt, Einbruch in Einfamilienhaus, Beuteschaden 1.500 Euro, Sachschaden 500 Euro

11. bis 19. Dezember 2017, Abensberg, Einbruch in Einfamilienhaus, Beuteschaden 2.500 Euro, Sachschaden 1.500 Euro

12. Dezember 2017, 93309 Kelheim, Einbruch in Einfamilienhaus, Beuteschaden 2.500 Euro, Sachschaden 200 Euro

20./21. Dezember 2017, Ingolstadt, Einbruch in Einfamilienhaus, Beuteschaden 1.900 Euro, Sachschaden 160 Euro

28. Januar 2018, Furth, Einbruch in Einfamilienhaus, Beuteschaden 300 Euro, Sachschaden 100 Euro

22. Januar 2018, Neustadt an der Donau, Einbruch in Einfamilienhaus, Beuteschaden 2.500 Euro, Sachschaden 300 Euro

31. Januar 2018, Schweitenkirchen, Einbruch in Einfamilienhaus, Beuteschaden 80 Euro, Sachschaden 400 Euro

31. Januar bis 2. Februar 2018, Schweitenkirchen, Einbruch in Einfamilienhaus, Sachschaden 2.000 Euro

2. Februar 2018, Ergolding, Einbruch in Einfamilienhaus, Beutschaden 3.300 Euro, Sachschaden 300 Euro

2. Febraur 2018, Ergolding, Einbruchsversuch, Sachschaden 2.000 Euro

3./4. Februar 2018, Altdorf, Einbruch in Einfamilienhaus, Sachschaden 500 Euro

2. Oktober 2018, Weihmichl, Einbruch in Einfamilienhaus, Beutschaden 6.700 Euro, Sachschaden 500 Euro

27. Oktober 2018, Kelheim, Einbruchsversuch, Sachschaden 500 Euro

29. Oktober 2018, Neustadt an der Donau, Einbruch in Einfamilienhaus, Sachschaden 300 Euro

21. Oktober bis 5. November 2018, Bad Abbach, Einbruchsversuch in Einfamilienhaus, Sachschaden 500 Euro

7.November 2018, Siegenburg, Einbruch in Einfamilienhaus, Beuteschaden 2.500 Euro, Sachschaden 250 Euro

13. November 2018, Manching, Einbruch in Einfamilienhaus, Sachschaden 300 Euro

14. Januar 2020, Lenting, Einbruch in Einfamilienhaus, Sachschaden 2.000 Euro

Europäischer Haftbefehl führt zur Festnahme des Tatverdächtigen

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut und Unterstützung von Beamten des Kommissariat Fahndung der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt konnte der Serieneinbrecher am 3. Oktober bei der Einreise von Serbien nach Ungarn angetroffen und aufgrund des bestehenden Europäischen Haftbefehls von der ungarischen Polizei festgenommen werden. Der 44- jährige Mazedonier wurde zwischenzeitlich ausgeliefert und am 14. Oktober dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt, der die Untersuchungshaft in einer JVA anordnete.