Zeugen gesucht Verkehrsunfall bei Langquaid mit 16.700 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 20 Uhr, fuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße KEH10 von Langquaid in Richtung Saal an der Donau, zur gleichen Zeit fuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Auf Höhe Grub touchierten sich ihre Fahrzeuge und beide kamen von der Fahrbahn ab, ihre Fahrzeuge kamen jeweils im Straßengraben zum Stillstand.