Niemand verletzt 33-Jähriger gerät in Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stößt mit Kleintransporter zusammen

Foto: 123rf.com

Ein 33-jähriger Pkw-Führer aus dem Gemeindebereich Kelheim befuhr am Mittwoch, 14. Oktober, um 17.55 Uhr, in Altmannstein die Ortsdurchfahrt Thannhausen von Neuses kommend in Fahrtrichtung Schamhaupten. Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Gegenrichtung von Schamhaupten kommend.