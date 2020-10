In Neustadt An drei geparkten Pkw mehrere Reifen zerstochen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 10. Oktober, zwischen 16 und 22.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter im Eibenweg in Neustadt an der Donau an insgesamt drei geparkten Pkw mehrere Reifen zerstochen.