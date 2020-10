Kontrolle in Vohburg 30-Jähriger saß unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Samstag, 3. Oktober, gegen 15.15 Uhr, unterzogen Beamte der Geisenfelder Polizeiinspektion in Vohburg in der Bahnhofstraße einen Pkw mit polnischer Zulassung einer allgemeinen Verkehrskontrolle.