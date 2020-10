Einsatz in Abensberg Unbekannter stand plötzlich in der Wohnung und verletzt 42-Jährigen

Aktuell, Freitag, 2. Oktober, 10.20 Uhr, läuft ein polizeilicher Einsatz in Abensberg in den Sandwellen. Der Polizeiinspektion Kelheim wurde gemeldet, dass ein 42-Jähriger in seiner Wohnung eine ihm unbekannte Person angetroffen hatte und von dieser verletzt wurde.