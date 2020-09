Zeugen gesucht Einbruchsversuch in Pizzeria in Ingolstadt – Kripo ermittelt

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Sonntag, 27. September, 22.30 Uhr, bis Montag, 28. September, 10 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter vergeblich über zwei Fenster und die Eingangstüre in eine Pizzeria in der Auenstraße in Ingolstadt einzudringen. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Schaden von circa 150 Euro.